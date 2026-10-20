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Forbidden Fruit
SERIE TV20 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 20 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 20 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 20 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 20 ottobre

Melisa Dogu (Asuma) in una scena di Forbidden Fruit 4
Melisa Dogu (Asuma) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali e Sedai elaborano un piano per ingannare Sahika, facendole credere che stanno indagando su Mahmut. Sahika convoca quest'ultimo per chiedergli alcune informazioni ma i due non sanno di essere registrati da Sedai, il quale scopre che Mahmut è il traditore.

Ender invita a cena Yildiz e Cagatay in quanto vorrebbe creare un'alleanza con quest'ultimo, diventato socio della holding.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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