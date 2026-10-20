La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 20 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Hasan Ali e Sedai elaborano un piano per ingannare Sahika, facendole credere che stanno indagando su Mahmut. Sahika convoca quest'ultimo per chiedergli alcune informazioni ma i due non sanno di essere registrati da Sedai, il quale scopre che Mahmut è il traditore.
Ender invita a cena Yildiz e Cagatay in quanto vorrebbe creare un'alleanza con quest'ultimo, diventato socio della holding.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.