La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 23 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz sorprende Cagatai e Cansu insieme e, convinta di essere stata tradita, lascia la casa con Halit Can e Asuman.
Nel frattempo, Mahmut tenta di uccidere Sahika, fraintendendo un ordine di Hasan Ali. Durante l'aggressione, è proprio Sahika a uccidere Mahmut per difendersi.