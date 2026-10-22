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SERIE TV22 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 23 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 23 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 23 ottobre

Nesrin Cavadzade (Sahika) e Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) e Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz sorprende Cagatai e Cansu insieme e, convinta di essere stata tradita, lascia la casa con Halit Can e Asuman.

Nel frattempo, Mahmut tenta di uccidere Sahika, fraintendendo un ordine di Hasan Ali. Durante l'aggressione, è proprio Sahika a uccidere Mahmut per difendersi.

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