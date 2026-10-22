Nesrin Cavadzade (Sahika) e Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz sorprende Cagatai e Cansu insieme e, convinta di essere stata tradita, lascia la casa con Halit Can e Asuman.

Nel frattempo, Mahmut tenta di uccidere Sahika, fraintendendo un ordine di Hasan Ali. Durante l'aggressione, è proprio Sahika a uccidere Mahmut per difendersi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE