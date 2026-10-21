La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 21 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika vuole raggiungere Cagatay alla cena a casa di Ender, per impedirle di influenzarlo a suo vantaggio. Una volta arrivata, Sahika spiazza tutti dicendo che lei e Hasan Ali vogliono avere un bambino.
Hasan Ali cerca di convincere tutti che si tratta solo di uno scherzo. Infine, Sahika ha convinto Nermin a somministrare a Zehra dei farmaci per una presunta depressione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.