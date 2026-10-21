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Forbidden Fruit
SERIE TV21 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 21 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 21 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 21 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 21 ottobre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika vuole raggiungere Cagatay alla cena a casa di Ender, per impedirle di influenzarlo a suo vantaggio. Una volta arrivata, Sahika spiazza tutti dicendo che lei e Hasan Ali vogliono avere un bambino.

Hasan Ali cerca di convincere tutti che si tratta solo di uno scherzo. Infine, Sahika ha convinto Nermin a somministrare a Zehra dei farmaci per una presunta depressione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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