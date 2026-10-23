La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 24 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo la morte di Mahmut, i sospetti ricadono su Sahika mentre Hasan Ali viene informato da Feride del presunto tradimento.
Yildiz scopre che l’incontro tra Cagatay e Cansu era parte di un piano di Caner e Emir per smascherare Cansu.
Nel frattempo, Sahika intimorisce Ender e rivela poi a suo marito che Cansu ha mentito sulla propria identità, portando quest’ultima ad accusare Ender e Sahika e venendo allontanata dalla villa.