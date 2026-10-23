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SERIE TV23 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 24 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 24 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 24 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 24 ottobre

Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) e Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Özyağcılar (Hasan Ali) e Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Dopo la morte di Mahmut, i sospetti ricadono su Sahika mentre Hasan Ali viene informato da Feride del presunto tradimento.

Yildiz scopre che l’incontro tra Cagatay e Cansu era parte di un piano di Caner e Emir per smascherare Cansu.

Nel frattempo, Sahika intimorisce Ender e rivela poi a suo marito che Cansu ha mentito sulla propria identità, portando quest’ultima ad accusare Ender e Sahika e venendo allontanata dalla villa.

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