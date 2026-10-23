Dopo la morte di Mahmut, i sospetti ricadono su Sahika mentre Hasan Ali viene informato da Feride del presunto tradimento.

Yildiz scopre che l’incontro tra Cagatay e Cansu era parte di un piano di Caner e Emir per smascherare Cansu.

Nel frattempo, Sahika intimorisce Ender e rivela poi a suo marito che Cansu ha mentito sulla propria identità, portando quest’ultima ad accusare Ender e Sahika e venendo allontanata dalla villa.

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