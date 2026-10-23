La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 23 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz, pensando di essere stata tradita, va via di casa con Halit Can e Asuman dopo aver trovato Cagatai e Cansu insieme.
Mahmut, fraintendendo un ordine di Hasan Ali, cerca di uccidere Sahika ma, nel tentativo di difendersi, è la donna a ucciderlo.
Sahika cerca poi di dare la colpa a Zehra mentre Hasan Ali e Sedai intervengono per proteggerla e raccontano alla polizia che Mahmut è stato ucciso da una guardia mentre cercava di proteggere Sahika.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.