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Forbidden Fruit
SERIE TV23 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 23 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 23 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 23 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 23 ottobre

Mert Altinisik (Mahmut) in una scena di Forbidden Fruit 4
Mert Altinisik (Mahmut) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz, pensando di essere stata tradita, va via di casa con Halit Can e Asuman dopo aver trovato Cagatai e Cansu insieme.

Mahmut, fraintendendo un ordine di Hasan Ali, cerca di uccidere Sahika ma, nel tentativo di difendersi, è la donna a ucciderlo.

Sahika cerca poi di dare la colpa a Zehra mentre Hasan Ali e Sedai intervengono per proteggerla e raccontano alla polizia che Mahmut è stato ucciso da una guardia mentre cercava di proteggere Sahika.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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