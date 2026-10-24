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SERIE TV24 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 26 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 ottobre

Melisa Dogu (Asuman) in una scena di Forbidden Fruit 4
Melisa Dogu (Asuman) in una scena di Forbidden Fruit 4

Asuman cerca di convincere sua figlia Yildiz a tornare a casa dopo che quest’ultima, ferita dalle menzogne di Cagatay, si sta rifugiando in un hotel insieme a Halit Can.

Cagatay, invece, racconta a sua madre Feride di essersi pentito e di voler salvare il suo matrimonio.

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