La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 26 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asuman cerca di convincere sua figlia Yildiz a tornare a casa dopo che quest’ultima, ferita dalle menzogne di Cagatay, si sta rifugiando in un hotel insieme a Halit Can.
Cagatay, invece, racconta a sua madre Feride di essersi pentito e di voler salvare il suo matrimonio.