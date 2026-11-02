La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 2 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
In casa di Çagatay, la tensione è palpabile. Cansu, gelosa e ostile, si scontra con la suocera Feride, che segretamente sostiene Yildiz e organizza di nascosto un incontro tra il bambino e la sua vera madre.
Incitata da Güler, Cansu trama per allontanare Feride e arriva persino a fantasticare di eliminare Yildiz, ignara che Çagatay la stia ascoltando.
Colpito dalle parole del padre Hasan Ali, che gli ha fatto visita in azienda chiedendogli di non tenere Halit Can lontano da Yildiz, Çagatay decide di portare il bambino dalla sua madre biologica.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.