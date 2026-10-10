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Forbidden Fruit
SERIE TV10 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 10 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 10 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 10 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 10 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali spiazza Mert annunciando il rientro di Sahika ed Ender in azienda. L’uomo giustifica la decisione come una mossa strategica per l’immagine, nonostante le recenti tensioni.

Nel frattempo, Sahika si prepara a trasferirsi nella casa del marito, mentre Yildiz, Caner ed Emir cercano di capire le ragioni del suo improvviso ritorno. La situazione esplode quando Sahika si presenta a casa di Cagatay e rivela di aver sposato Hasan Ali, lasciando tutti senza parole.

Hasan Ali, messo alle strette, cerca di convincere Cagatay a sostenerlo, ma una volta rimasto solo con Sahika le impone di firmare il divorzio.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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