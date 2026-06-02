Martedì 2 giugno Forbidden Fruit 4 non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Eda Ece e Sevval Sam tornerà con un nuovo episodio mercoledì 3 giugno dalle 14:20 su Canale 5.
Scopriamo cosa andrà in onda al posto della quarta stagione di Forbidden Fruit.
Nel pomeriggio di martedì 2 giugno, su Canale 5, dalle 13.40 andrà in onda la celebre soap opera statunitense Beautiful, mentre alle 14.15 saranno trasmessi in replica i primi due episodi della nuova serie tv spagnola con protagonista Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras). Alle 16.15 andrà in onda un nuovo episodio della serie turca Racconto di una notte con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Forbidden Fruit 4 torna in onda su Canale 5 mercoledì 3 giugno alle 14.20. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.
Nel bel mezzo dei festeggiamenti per la proposta di matrimonio di Halit a Yildiz, avviene un colpo di scena: dei finti poliziotti rapiscono Zehra. Kerim riuscirà a salvarla? Ci sarà lo zampino di Sahika?
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