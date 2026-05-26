Megan Montaner nasce a Huesca il 21 agosto 1987. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come truccatrice nella tv locale della sua città natale. Presto capisce che la sua strada è quella della recitazione, così si trasferisce a Madrid dove inizia a studiare recitazione. Nel 2010 fa la sua prima apparizione come attrice con il ruolo di Leticia nella serie televisiva La pecera de Eva . L'anno successivo raggiunge il successo grazie al ruolo di Pepa in Il segreto , serie tv spagnola amatissima anche in Italia. Da Il segreto in poi, Megan Montaner colleziona numerose esperienze in serie tv e film spagnoli. Tra le più recenti quella legata a Un nuovo inizio , dove l'attrice veste i panni della protagonista.

Megan Montaner , 39 anni il prossimo agosto, è la protagonista di Un nuovo inizio ( Entre tierras ), la nuova serie tv spagnola in onda su Canale 5 dal 26 maggio, tutti i martedì in prima serata, e disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity. Megan Montaner veste i panni di María Rodríguez, una giovane donna che accetta un matrimonio di convenienza per garantire un futuro alla propria famiglia.

Un nuovo inizio, la trama della serie spagnola

In Un nuovo inizio, Megan Montaner è María, giovane andalusa che, dopo la morte del padre e in grave difficoltà economica, si vede costretta a un matrimonio per procura con un ricco proprietario terriero della Mancia. La sorpresa amara arriva quando scopre di essersi unita non all'anziano Don Ramón Cervantes, bensì al nipote Manuel, uomo tormentato e ostile. Trasferitasi nella nuova terra, María affronta il rifiuto della comunità locale, i segreti oscuri del marito e il ritorno inaspettato di José Aguilar, il suo primo amore.

Un nuovo inizio - quando va in onda

Un nuovo inizio è in onda su Canale 5 tutti i martedì, dal 26 maggio, in prima serata ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

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