Nella nuova puntata di mercoledì 3 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza lascia Mahir.
Mahir e Salih fermano Orhan, pronto a rivelare l’identità di Boris in cambio di documenti per la fuga, ma Savas lo uccide prima della confessione e ferisce Mahir durante la fuga.
Nel frattempo, nel giorno del matrimonio civile, Canfeza accetta di lasciare Mahir per proteggerlo, come promesso al padre Kurshat.
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