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Racconto di una notte

SERIE TV02 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 3 giugno

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della nuova serie Racconto di una notte, in onda mercoledì 3 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di mercoledì 3 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza lascia Mahir.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 3 giugno

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir e Salih fermano Orhan, pronto a rivelare l’identità di Boris in cambio di documenti per la fuga, ma Savas lo uccide prima della confessione e ferisce Mahir durante la fuga.

Nel frattempo, nel giorno del matrimonio civile, Canfeza accetta di lasciare Mahir per proteggerlo, come promesso al padre Kurshat.

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