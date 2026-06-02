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La promessa

ANTICIPAZIONI02 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 3 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 3 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 3 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 3 giugno

Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa
Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 3 giugno, Lorenzo rappresenta la prova che sia lui il colpevole del suo tentato omicidio.

Curro vuole affrontare il capitano. Petra e Maria provano a telefonare al vescovado per avere notizie di Samuel ma vengono scoperti da Cristobal.

Catalina è sempre più preoccupata per la febbre della figlia, Alonso non riesce a trovare un medico che la visiti. Cristobal chiede a Lope del corso di cucina.

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