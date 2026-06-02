Scopriamo cosa succederà mercoledì 3 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 3 giugno, Lorenzo rappresenta la prova che sia lui il colpevole del suo tentato omicidio.
Curro vuole affrontare il capitano. Petra e Maria provano a telefonare al vescovado per avere notizie di Samuel ma vengono scoperti da Cristobal.
Catalina è sempre più preoccupata per la febbre della figlia, Alonso non riesce a trovare un medico che la visiti. Cristobal chiede a Lope del corso di cucina.
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