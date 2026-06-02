La prima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 3 giugno dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alya è una donna che vive in Canada insieme al marito Boran e al piccolo Deniz. La sua vita cambia improvvisamente quando Boran muore in modo inaspettato. Per rispettare il suo ultimo desiderio, Alya decide di portare il corpo del marito nella sua città natale, Mardin, per il funerale.
Una volta arrivata, entra in contatto con la potente e tradizionalista famiglia del marito.
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