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Forbidden Fruit

SERIE TV01 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 giugno

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 3 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 3 giugno dalle 14:20 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 giugno

Una scena di Forbidden Fruit 4
Una scena di Forbidden Fruit 4

Nel corso della festa legata alla proposta di matrimonio di Halit a Yildiz, dei presunti poliziotti irrompono al party incastrando e rapendo Zehra.

Kerim riuscirà a salvarla?

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