La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 3 giugno dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nel corso della festa legata alla proposta di matrimonio di Halit a Yildiz, dei presunti poliziotti irrompono al party incastrando e rapendo Zehra.
Kerim riuscirà a salvarla?
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