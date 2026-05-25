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Forbidden Fruit

SERIE TV25 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 25 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 25 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 25 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 25 maggio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Yildiz resta colpita da un uomo, Kerim, conosciuto in ufficio grazie a Bulent. Dopo averne parlato con Ender, Yildiz riceve il consiglio di stargli lontana e viene invitata a cena con un amico di Kaya.

Nel frattempo, Emir finge che Yildiz sia la sua assistente per fare colpo su Dilara, mentre Lila rivela che Zehra ha ricominciato a bere.

Yildiz decide quindi di affrontare la situazione e getta via tutte le bottiglie presenti in casa.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 16:00 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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