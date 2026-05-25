La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 25 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz resta colpita da un uomo, Kerim, conosciuto in ufficio grazie a Bulent. Dopo averne parlato con Ender, Yildiz riceve il consiglio di stargli lontana e viene invitata a cena con un amico di Kaya.
Nel frattempo, Emir finge che Yildiz sia la sua assistente per fare colpo su Dilara, mentre Lila rivela che Zehra ha ricominciato a bere.
Yildiz decide quindi di affrontare la situazione e getta via tutte le bottiglie presenti in casa.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 16:00 e il giovedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google