Be My Sunshine, le trame dall'1 al 7 giugno

Ecco cosa accadrà dall'1 al 7 giugno nei prossimi episodi della nuova serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì alla domenica, in streaming su Mediaset Infinity.
La trama vede al centro le vicende della ragazza di città Haziran e del contadino Poyraz. Nel cast della serie anche Ayca Aysin Turan, Alp Navruz, Ipek Tenolcay (DayDreamer - Le ali del sogno e The Family), Nihan Buyukagac (Brave and Beautiful).
All’evento di Lodos, Haziran e Poyraz smascherano Doygun, rivelando il progetto di distruzione ambientale dell’isola.
Poyraz poi scompare dopo la fuga dall’ospedale e tutti lo cercano.
Sadik diventa virale, Zorba viene ritrovato in gravi condizioni e Poyraz torna a casa dopo averlo saputo.
Haziran lascia l’isola per Smirne, dove incontra Kutay, mentre Poyraz fatica ad accettare la sua assenza.
Biricik scopre il boicottaggio di Beyazit ai suoi lavori.
Batu confessa in realtà di aver tentato di togliersi la vita, sconvolgendo tutti.
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