SERIE TV21 febbraio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 21 febbraio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 21 febbraio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 21 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 20 febbraio

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 3

Halit, molto arrabbiato, decide di cacciare Yildiz dalla villa.

Ender, invece di fermarsi, sceglie di spingersi oltre e prepara un nuovo piano.

Nel frattempo Zehra, seguendo il consiglio di Yildiz, riesce a trovare i fondi necessari per pubblicare il libro.

Yiğit, intanto, comincia a dubitare che Ender abbia davvero perso la memoria sull’incidente.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

