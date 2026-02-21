La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda sabato 21 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit, molto arrabbiato, decide di cacciare Yildiz dalla villa.
Ender, invece di fermarsi, sceglie di spingersi oltre e prepara un nuovo piano.
Nel frattempo Zehra, seguendo il consiglio di Yildiz, riesce a trovare i fondi necessari per pubblicare il libro.
Yiğit, intanto, comincia a dubitare che Ender abbia davvero perso la memoria sull’incidente.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.