Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 16 al 21 febbraio su Canale 5, Ender, a seguito della richiesta d'aiuto da parte di Yildiz, si presenta a casa di Halit facendo arrestare Sahika.
Nel frattempo, Ender vuole proteggere il vero responsabile della sua aggressione.
Dopo averla data per morta, Erim ha un duro confronto con la madre.
Infine, Yildiz tenta di portare alla luce le trame di Sahika e Yigit.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.