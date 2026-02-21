Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 16 al 21 febbraio su Canale 5, Sarp muore improvvisamente.

A tre mesi dalla morte del marito, Bahar ricorda il momento del funerale.

Nel frattempo, Ceyda rifiuta le avances di Yusuf e, dopo aver lasciato il lavoro da Fazilet, viene assunta di nuovo dalla donna per prendersi cura di Raif.

Infine, Nisan e Doruk fanno una scoperta.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE