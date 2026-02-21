Margareth Madè: "Mi sono dedicata totalmente alle mie figlie"

Margareth Madè parla a Verissimo della maternità e della decisione di rallentare con il lavoro di attrice dopo essere diventata mamma di Angelica (2017) e Beatrice (2020).

"Ho allattato Angelica due anni, poi ho avuto un'altra gravidanza e ho allattato due anni anche Beatrice. Mi sono totalmente dedicata alle bambine, volevo godermi la maternità e le mie figlie. Non volevo delegare. Non volevo perdermi nulla delle mie bambine", spiega l'attrice, 43 anni, sposata dal 2016 con l'attore Giuseppe Zeno.



Parlando dei loro dieci anni di matrimonio, Margareth Madè dice: "È un bel traguardo. Questo amore sta crescendo di anno in anno". Per quanto riguarda la loro famiglia, l'attrice aggiunge: "Giuseppe è un papà innamorato delle sue figlie, affettuosissimo. Io sono un po' il pilastro della nostra famiglia".