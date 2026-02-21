Corinne Clery: "Ho chiesto un tutore legale per me stessa"

Corinne Clery torna a parlare del difficile rapporto con il figlio Alexandre con cui non ha rapporti da nove anni. L'attrice, 75 anni, spiega come i problemi tra loro siano iniziati per questioni economiche: "Mio figlio mi aveva chiesto di fare un investimento all’estero, ma i soldi andavano a lui. Da lì sono cominciati i grandi problemi".



Corinne Clery ha anche una causa legale in atto con il figlio a causa del casale in cui vive l'attrice, che però è intestato ad Alexandre in seguito a una donazione. "Da ottobre a fine dicembre 2013 sono stata malissimo a causa di un virus. In quei tre mesi ho fatto le peggiori cavolate e gli ho intestato tutto perché ho avuto paura e credevo davvero di andarmene", spiega l'attrice.

Proprio a causa del rapporto compromesso con il figlio, Corinne Clery ha voluto tutelarsi dal punto di vista legale: "Ho chiesto un tutore legale per me stessa prima che ci pensi qualcun altro. Il caso Sgarbi mi ha sconvolta. Adesso dormo tranquilla, perché so che, se mi dovesse succedere qualcosa, c'è qualcuno che mi può difendere".