Vincenzo De Lucia si commuove a Verissimo parlando del profondo legame che aveva con sua nonna: "È stata un faro, penso mi abbia insegnato tutto sull'amore con il suo esempio".



"Le donne di un tempo parlavano meno, ma mia nonna ha saputo tenere unita la nostra famiglia con la voglia di stare in accordo, in amore. Ci ha amati tantissimo come nipoti", aggiunge l'attore e imitatore, che ha ricevuto l'appoggio di sua nonna anche nel portare avanti la sua passione per la recitazione: "Mi cuciva gli abiti. Tutta la mia famiglia mi ha sostenuto e ha creduto nel mio sogno".



Vincenzo De Lucia porta nel cuore un insegnamento in particolare di sua nonna: "Nei momenti di difficoltà mi diceva: 'Non ti avvilire' e, a volte, me lo ripeto come un mantra".