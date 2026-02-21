La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 21 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Arif in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 21 febbraio

Dopo la morte di Hatice e di Sarp a seguito del grave incidente d'auto nel quale sono rimasti coinvolti anche Bahar e Arif, le vite di questi ultimi due stanno cercando di risollevarsi. Arif ha lasciato la prigione in cui era stato rinchiuso con l'accusa di omicidio colposo, mentre Bahar prova a tornare a una vita normale insieme ai due figlioletti Nisan e Doruk.

Intanto, Ceyda lavora come donna delle pulizie presso la casa della scrittrice Fazilet e del figlio Raif, sebbene la donna sopporti con molta fatica la sua presenza.

Enver, invece, continua a vivere una vita normale con la presenza costante nella sua testa di un'immaginaria Hatice.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00.

