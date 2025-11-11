Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV11 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata dell'11 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda l'11 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 11 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'11 novembre

Halit, Yildiz e Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Halit, Yildiz e Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Alihan mostra all'amico Hakan i due orologi uguali ricevuti da Halit e si dispera per aver accusato l'uomo sbagliato.

Halit confessa ad Alihan che il secondo orologio, di cui è da poco entrato in possesso, apparteneva al suo primo socio e che era proprio lui l'amante della madre di Alihan. Le tensioni tra i due, finalmente, si sciolgono.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video