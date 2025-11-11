Forbidden Fruit 2, la puntata dell'11 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 11 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Alihan mostra all'amico Hakan i due orologi uguali ricevuti da Halit e si dispera per aver accusato l'uomo sbagliato.
Halit confessa ad Alihan che il secondo orologio, di cui è da poco entrato in possesso, apparteneva al suo primo socio e che era proprio lui l'amante della madre di Alihan. Le tensioni tra i due, finalmente, si sciolgono.
