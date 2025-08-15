Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
15 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, perché non va in onda il 15 agosto

Scopriamo perché Forbidden Fruit 2 non va in onda venerdì 15 agosto su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca

Alihan in una scena di Forbidden Fruit

Venerdì 15 agosto Forbidden Fruit non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Eda Ece e Sevda Erginci tornerà con un nuovo episodio lunedì 18 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto della seconda stagione di Forbidden Fruit.

Cosa va in onda al posto di Forbidden Fruit 2 a Ferragosto

Nel pomeriggio di venerdì 15 agosto, su Canale 5, dalle 13.40 andrà in onda la celebre soap opera statunitense Beautiful, mentre alle 14.40 sarà trasmesso un nuovo episodio della serie tedesca Inga Lindstrom dal titolo Un amore senza tempo. Nella puntata, Flora è la madre di Luke, un adolescente problematico. Di fronte all'ennesimo problema a scuola, decide di passare le vacanze con lui a casa della nonna Liz, nel villaggio dove è nata. Da giovane se ne era andata via perché era rimasta incinta di Eric, che non aveva voluto riconoscere il bambino. Durante il soggiorno lo incontra casualmente. Intanto Luke conosce Sir Henry, un anziano scorbutico padre di Eric, e tra i due nasce una bella amicizia. Dopo un primo momento di tensione e anni di incomprensioni, Flora ed Eric si chiariscono: finalmente Luke conosce suo padre, ma soprattutto scopre, con gioia reciproca, che Sir Henry è suo nonno.

Forbidden Fruit 2 torna il 18 agosto, le anticipazioni

Forbidden Fruit 2 torna in onda su Canale 5 lunedì 18 agosto alle 14.10. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.

Ender e Kemal si incontrano e pianificano di far lasciare Halit e Yildiz. Ender lo fa assumere come suo autista personale, così da poterlo far entrare in casa di Halit senza destare sospetti. In azienda Cem si accorge che Zeynep è giù di morale; quindi, le propone di fare una passeggiata all'aria aperta.

