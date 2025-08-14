La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 18 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 18 agosto

Ender e Kemal si incontrano e pianificano di far lasciare Halit e Yildiz. Ender lo fa assumere come suo autista personale, così da poterlo far entrare in casa di Halit senza destare sospetti.

In azienda, Cem si accorge che Zeynep è giù di morale.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE