Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 18 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 18 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 18 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 18 agosto
Ender e Kemal si incontrano e pianificano di far lasciare Halit e Yildiz. Ender lo fa assumere come suo autista personale, così da poterlo far entrare in casa di Halit senza destare sospetti.
In azienda, Cem si accorge che Zeynep è giù di morale.
Leggi anche
PROMO
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
Gli episodi saranno disponibili per sette giorni anche on demand su Mediaset Infinity
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Compleanni
Sui social la bellissima dedica di Ferzan Ozpetek
Sui social la bellissima dedica di Ferzan Ozpetek