Forbidden Fruit 2, la puntata del 17 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 17 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra che frequenta, e tra i due nasce un’intesa speciale che prosegue anche al di fuori, con un fitto scambio di messaggi.
Nel frattempo, Halit comunica a Zeynep la volontà di nominarla co-presidente, segno della grande stima che nutre nei suoi confronti.
