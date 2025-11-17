Catalogo
SERIE TV17 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 17 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 17 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 17 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 17 novembre

Eda Ece (Yildiz Argun) e Sarp Can Koroglu (Kemal Karaca) in una scena di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz Argun) e Sarp Can Koroglu (Kemal Karaca) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra che frequenta, e tra i due nasce un’intesa speciale che prosegue anche al di fuori, con un fitto scambio di messaggi.

Nel frattempo, Halit comunica a Zeynep la volontà di nominarla co-presidente, segno della grande stima che nutre nei suoi confronti.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

