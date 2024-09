Il riassunto della puntata della serie turca Endless Love in onda sabato 14 settembre su Canale 5

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 14 settembre, Kemal è sempre più convinto che Ozan sia stato avvelenato, anche se Nihan non vuole sentirne parlare.

Il viaggio che Nihan sta facendo ad Ankara è stato organizzato da Galip con il solo scopo di allontanare la donna da Emir.

Nel frattempo, Kemal interroga Ayhan sull'omicidio di Ozan e scopre che uno dei suoi uomini si è messo in contatto con il cuoco del carcere che ha avvelenato il cibo di Ozan.

Galip si presenta a casa di Asu e le propone di entrare in affari con lui per limitare il potere di Emir in azienda.

Nella notte, Nihan scrive una lettera a Kemal in cui gli spiega che sta tenendo lontana Deniz da lui perché è invischiato in troppe faccende pericolose.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 14 settembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

