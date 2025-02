Martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5 è andato in onda l'attesissimo finale di Endless Love (Kara Sevda), l'amata serie turca con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Di fronte al capitolo finale della faida tra Emir e Kemal, che non ha risparmiato colpi di scena e momenti molto emozionanti, si sono susseguiti numerosi commenti su X. A toccare in modo particolare l'animo degli spettatori è il personaggio di Kemal, disposto a sacrificarsi pur di vedere al sicuro la moglie Nihan e la figlia Deniz. Nella puntata finale, l'uomo ha infatti messo il piede su una mina nel tentativo di raggiungere Nihan e salvarla dall'ennesimo piano messo in atto da Emir, ma prima di risollevarsi e mettere così in atto il meccanismo di esplosione, aveva afferrato il suo rivale promettendo di morire insieme a lui per il bene della sua famiglia. Il dolore per la morte del protagonista si unisce all'emozione per la lettera di addio che lo stesso Kemal lascia alla donna che ama. Una lettera che Nihan può leggere e rileggere anche a distanza di settimane, mesi e anni dalla scomparsa di Kemal, sapendo che il loro amore non avrà mai fine. Nel video qui sopra le reazioni su X al finale di Endless Love, mentre tutti gli episodi della serie turca sono disponibili on demand su Mediaset Infinity.

