Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 24 gennaio su Canale 5, Kemal prova a capire le strategie di Emir andando a trovare Asu, ma senza risultati.

Hakan mette in atto un piano poco ortodosso per cercare di ottenere informazioni da Mehmet, che si trova in carcere.

Nihan cerca l'assistenza della signora Mujgan e, con l'aiuto di Banu, potrebbe avere un indizio per localizzare Emir.

