Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 8 giugno nel pomeriggio su Canale 5, Hakki convoca una riunione del consiglio per dare a tutti la notizia del trasferimento delle quote ad Asu e Kemal.

Asu, nonostante il chiaro rifiuto di Kemal, va da Nihan per chiederle di mantenere la promessa di tenersi alla larga dal suo amato. Nel frattempo Nihan chiama Zehir per convincerlo a collaborare con lei nella ricerca delle registrazioni senza dire nulla a Kemal.

Emir irrompe ubriaco nella stanza dove Zeynep e Ozan guardano un cartone animato. La giovane si libera con una scusa del marito per restare con Emir e, una volta soli, lo mette di fronte alla realtà: la sua crudeltà è una diretta conseguenza della sua solitudine. L'uomo, colpito, se ne va. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 giugno in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

