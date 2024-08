Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 8 agosto su Canale 5, Emir ascolta la proposta di matrimonio che Kemal rivolge ad Asu e approfitta per ricattare sua sorella: dovrà fare tutto ciò che dice affinché il suo futuro sposo non scopra la vera identità di Asu. Nel frattempo, anche Nihan scopre che Kemal si sposerà ed entra in crisi. Emir, infine, si rivolge a Tarik per fare in modo che Zeynep e Ozan possano lasciare il paese per sempre.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE