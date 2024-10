Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 7 ottobre su Canale 5, Tufan ha la conferma che Ayhan e Leyla sono stati a Zonguldak per andare all'ospedale dov'è nata Asu.

Kemal incomincia a indagare sui movimenti di denaro della società di Emir.

Nel frattempo, Zeynep è sempre più disperata e va da Hakan per scongiurarlo di sposarla. Hakan, già minacciato da Kemal, rifiuta la proposta della ragazza nonostante sia attratto da lei.

Mentre Nihan si accinge ad andare a far visita alla zia Leyla con Deniz, arriva un pacco per lei. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 7 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì, alle 14.45 il sabato.

