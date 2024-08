L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda mercoledì 7 agosto su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 7 agosto su Canale 5, Ozan e Zeynep provano in tutti i modi a convincere Emir ad aiutarli a scappare dal paese. L'uomo sembra cedere, ma sono tutti d'accordo sul fatto che Nihan non debba mai sapere nulla.

Kemal si reca a casa di Asu e, pur ammettendo che il suo unico vero amore è Nihan, fa una proposta di matrimonio ad Asu. La donna è al settimo cielo mentre Emir ha sentito tutta la conversazione mentre è nascosto in casa.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

