Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 4 settembre su Canale 5, Kemal rifiuta il colloquio con Nihan, che era andata da lui per dirgli che aspettava un figlio suo. All'uscita del carcere Nihan rilascia un'intervista dove dichiara di aspettare un figlio da Emir. Tarik affronta Emir, dicendogli che dopo il suo scontro con Kemal non può più lavorare per lui. Emir resta apparentemente tranquillo, pur lasciando trapelare velate minacce. Emir, ancora in ospedale, ha una discussione particolarmente accesa con Asu. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

