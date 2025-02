L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda martedì 4 febbraio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 4 febbraio su Canale 5, Kemal, Nihan e Deniz riescono a raggiungere l'aeroporto scortati da Hakan e Adem, uno dei suoi agenti. Proprio quando credevano di essere al sicuro, Nihan viene avvelenata e rapita da due inservienti nel bagno dell'aeroporto. Kemal sospetta che tra gli uomini di Hakan si nasconde una talpa che avverte Baran ed Emir dei loro spostamenti. Nel frattempo, Emir si trova in un edificio abbandonato insieme ad Asu. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 4 febbraio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE