Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 31 luglio su Canale 5, l'udienza che deve stabilire se Emir e Ozan saranno sottoposti a carcerazione preventiva si conclude e i due vengono liberati.

Per Asu è il panico: sa che Emir la cercherà per ucciderla e si nasconde sotto l'ala protettiva di Kemal senza confessargli la sua vera identità.

Intanto Zeynep riceve da Emir un messaggio: vuole parlarle. Nihan, insospettita, li segue da lontano fino al luogo dell'incontro.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

