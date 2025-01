Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa giovedì 30 gennaio su Canale 5, Nihan e Kemal sono disperati, ma la fortuna sembra essere dalla loro parte: fuori dall'abitazione in cui si nascondeva il nemico, trovano alcuni pezzi di carta bruciati. Si tratta di un piano di ristrutturazione che li condurrà a un edificio abbandonato. Che Emir abbia portato lì Deniz? Purtroppo, scopriranno a proprie spese che il fortunato ritrovamento è in realtà un piano ben congegnato e Nihan sarà costretta a fare una scelta che cambierà la sua vita per sempre. Intanto, durante la sua uscita romantica col dottore, Asu riceve le istruzioni per fuggire dall'ospedale. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 30 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

