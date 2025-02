Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 3 febbraio su Canale 5, Kemal, sebbene a malincuore, decide di lasciare la sua famiglia per cercare di salvarsi. Il medico del manicomio organizza una breve fuga dall'ospedale per portare Asu a casa sua, dove possono trascorrere qualche ora in intimità. Qui, la ragazza colpisce il giovane medico con un disco da body building e fugge da Emir. Suo fratello, in condizioni disperate a causa di una ferita infetta, le comunica che il momento della vendetta è arrivato. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 3 febbraio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE