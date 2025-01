Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa mercoledì 29 gennaio su Canale 5, Nihan si lancia all'inseguimento di Emir, che è scappato rapendo Deniz, ma l'uomo riesce a seminarla.

Kemal corre a salvare Zeynep, ormai certa che il suo amore per Emir le costerà la vita. La macchina di Emir viene localizzata dalla polizia, ma all'interno non ci sono tracce né di lui né della bambina. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 29 gennaio in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

