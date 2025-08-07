Forbidden Fruit 2, la puntata del 7 agosto in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 7 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 7 agosto
Halit, dopo che Yildiz gli ha detto di volerlo lasciare, organizza il suo finto rapimento. Yildiz si ritrova su uno yacht senza sapere perché ed e' terrorizzata. Solo dopo un po', Halit le svelerà che non avrebbe mai rinunciato a lei e le dice che andranno in luna di miele.
Dal canto suo, Zeynep, si arrabbia perché è appena rientrata dall'America per correre in soccorso della sorella prossima al divorzio, e invece in pochi giorni, tutto era tornato come prima.
Con grande sorpresa, Alihan si presenta nell'azienda dove ora lavora Zeynep e le dice di averla comprata per poter ancora lavorare con lei. Zenyep è sconvolta e decide di licenziarsi per evitare di continuare a vederlo.
Nel frattempo, Zerrin chiede al fratello di riservare un'attenzione particolare alla figlia di una sua amica che è pilota ed è in cerca di un lavoro. La ragazza, di nome Hira, va a fare un colloquio alla Falcon Airlines e, con grande sorpresa, capisce di avere avuto una raccomandazione da qualcuno.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
SERIE TV
Il nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Io sono Farah, la nuova serie in onda venerdì 8 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Io sono Farah, la nuova serie in onda venerdì 8 agosto su Canale 5
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie Io sono Farah è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie Io sono Farah è disponibile in streaming su Mediaset Infinity