Forbidden Fruit 2, la puntata del 7 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 7 agosto

Halit, dopo che Yildiz gli ha detto di volerlo lasciare, organizza il suo finto rapimento. Yildiz si ritrova su uno yacht senza sapere perché ed e' terrorizzata. Solo dopo un po', Halit le svelerà che non avrebbe mai rinunciato a lei e le dice che andranno in luna di miele.

Dal canto suo, Zeynep, si arrabbia perché è appena rientrata dall'America per correre in soccorso della sorella prossima al divorzio, e invece in pochi giorni, tutto era tornato come prima.

Con grande sorpresa, Alihan si presenta nell'azienda dove ora lavora Zeynep e le dice di averla comprata per poter ancora lavorare con lei. Zenyep è sconvolta e decide di licenziarsi per evitare di continuare a vederlo.

Nel frattempo, Zerrin chiede al fratello di riservare un'attenzione particolare alla figlia di una sua amica che è pilota ed è in cerca di un lavoro. La ragazza, di nome Hira, va a fare un colloquio alla Falcon Airlines e, con grande sorpresa, capisce di avere avuto una raccomandazione da qualcuno.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE