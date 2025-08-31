Segreti di famiglia 2, la puntata dell'1 settembre in streaming
La puntata dell'1 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale dell'1 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama dell'1 settembre
Eren scopre che sulla scena del crimine non c'è né la pistola, né la pala, né il bossolo e neanche il proiettile che ha ferito Osman, ma Eren inizialmente mente a Ilgaz.
