Segreti di famiglia
LA PUNTATA
01 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata dell'1 settembre in streaming

La puntata dell'1 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale dell'1 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'1 settembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Eren scopre che sulla scena del crimine non c'è né la pistola, né la pala, né il bossolo e neanche il proiettile che ha ferito Osman, ma Eren inizialmente mente a Ilgaz.

