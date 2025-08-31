La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 31 agosto è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 31 agosto de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La notte nel cuore: la trama del 31 agosto

Hafsanur Sancaktutan (Melek Çakırça) in una scena de La notte nel cuore

Sevilay è ormai tenuta prigioniera da Cihan alla villa. Nel frattempo, Melek, dopo aver incontrato Cihan e aver ricordato quanto accaduto tra loro, decide di abortire. Ma all'ultimo momento non ne ha il coraggio.

Melek decide di tenersi il bambino e indirettamente è proprio Sumru, durante un incontro, a farle capire di aver preso la decisione giusta.

Cihan scopre che Seyfi li sta ingannando, e lo attira in un posto isolato per scoprire in realtà per chi lavora. A quel punto arriva Tahsin con i suoi scagnozzi, salva Seyfi, e rivela a Samet e Cihan di essere il figlio bastardo di Muzaffer Sansalan. Il nonno di Cihan aveva messo incinta una serva e poi l'aveva cacciata. Tahsin è cresciuto nutrendo una profonda rabbia verso i Sansalan. E non ha paura ad ammettere che c'è lui dietro Nuh e Melek.

Tahsin, che ha scoperto della clausola penale inserita dagli Sansalan nel contratto che ha stipulato con loro, dice a Samet e a Cihan che se vogliono interrompere la partnership con lui, devono dargli due miliardi e mezzo di dollari.

Bünyamin scopre che Sumru lavora nel negozio di tappeti del signor Gürcan e lo riferisce a Samet. Samet va al negozio e ordina a Gürcan di licenziare Sumru, ma Gürcan gli tiene testa e si rifiuta. Samet va a casa di Zehra e, dopo essersi scusato con Nihayet per averla cacciata ingiustamente, la invita a tornare alla villa. Hikmet, ovviamente, non è d'accordo e si scontra con Samet.

Samet scopre che, secondo i risultati del test del DNA, Harika non è la sua figlia biologica. Melek scopre che Nuh, in realtà, non è a Kayseri. Cihan lo ha fatto picchiare e ora è in convalescenza in una casa di proprietà di Tahsin. Dopo aver visto le condizioni in cui riversa suo fratello, Melek va a Villa Sansalan per vendicarsi.

