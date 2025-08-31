Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
SERIE TV
01 settembre 2025

La notte nel cuore, il riassunto delle puntate del 31 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 31 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 37, 38 e 39 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 31 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Melek decide di tenere il bambino.

Tahsin rivela a Samet e Cihan di essere il figlio bastardo di Muzaffer Sansalan. Nihayet torna alla villa e Samet legge i risultati del test del DNA.

Dopo aver visto le condizioni del fratello, Melek vuole vendicarsi e spara a Cihan.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 24 agosto su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE

