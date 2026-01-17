Roberta Capua: "Stefano Cassoli è e sarà per sempre il più grande amore della mia vita"

Roberta Capua condivide il dolore per la scomparsa nel 2025 del suo ex marito Stefano Cassoli, con cui è stata sposata dal 2011 al 2024 e con cui ha avuto il figlio Leonardo. "È stata una cosa improvvisa, inaspettata, che ci ha lasciati senza fiato. A me perché è stato l'uomo più importante della mia vita, a Leonardo perché era il suo papà", racconta la conduttrice, 57 anni.



Roberta Capua e Stefano Cassoli erano separati dal 2024. "Questo lutto ha sconvolto le nostre vite anche se eravamo separati. Stefano è e sarà per sempre il più grande amore della mia vita", afferma l'ex Miss Italia. Riguardo all'incidente in cui Stefano Cassoli ha perso la vita, Roberta Capua spiega: "Ha avuto un incidente, un malore, e cadendo ha sbattuto la testa. La caduta è stata fatale, è stato in coma qualche giorno e se n'è andato. Nessuno era preparato a una cosa del genere".



Alla domanda su come stia oggi suo figlio Leonardo, la conduttrice risponde: "Vive all'estero, studia in Spagna, e forse il fatto di essere andato via lo sta aiutando un pochino a superare il lutto".

