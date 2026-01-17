Raniero Monaco di Lapio: "Sono diventato papà"

Raniero Monaco di Lapio rivela a Verissimo di essere diventato papà e presenta il figlio Ettore, avuto con la compagna Beatrice Olla.



"Raniero è un papà davvero premuroso, ama tantissimo giocare con Ettore, ma sa essere severo quanto basta", racconta Beatrice Olla. Per quanto riguarda l'attore come compagno, l'attrice, 33 anni, dice: "Sono stata fortunata a trovare una persona così elastica, libera e che sa sognare ed è importantissimo".



Alla domanda se in futuro sognino il matrimonio, Raniero Monaco di Lapio, 42 anni, risponde: "C'era un piano. Devo rivalutare una serie di cose perché è arrivato Ettore e ha sbaragliato tutto".

