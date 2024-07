Una moglie bellissima con Leonardo Pieraccioni va in onda sabato 20 luglio in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity

Una moglie bellissima con Leonardo Pieraccioni, attore protagonista e regista del film, va in onda sabato 20 luglio in prima serata su Rete 4 dalle 21:25 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Una moglie bellissima, la trama

Mariano Stoppani è un fruttivendolo simpatico e senza troppe pretese. L'unica sua occupazione è quella di gestire il proprio lavoro al mercato e partecipare alle produzioni teatrali organizzate in paese.

Sua moglie Miranda è invece una donna bellissima e ambiziosa che quando fa la conoscenza di un famoso fotografo di nome Andrea, si lascia affascinare e parte con lui verso le Seychelles.

Leonardo Pieraccioni e Laura Troisi sono i protagonisti di Una moglie bellissima

Una moglie bellissima, il cast

Nel cast, accanto a Leonardo Pieraccioni, troviamo: Laura Torrisi, interprete del personaggio di Miranda, Gabriel Garko nel ruolo del fotografo Andrea. Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo.

Una moglie bellissima, come vedere il film in tv e in streaming

Il film Una moglie bellissima va in onda sabato 20 luglio in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE