07 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 7 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 7 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 7 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Halit organizza il finto rapimento di Yildiz.

Alihan si presenta nell'azienda dove lavora Zeynep.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

