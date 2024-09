Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 28 settembre su Canale 5, entrato in possesso dei filmati, Kemal individua uno dei finti rapitori e, con l'aiuto di Zehir e Ayhan, lo costringe con le cattive a confessare la verità alla polizia così da poter essere scagionato. Emir mette alla prova Nihan perché sospetta che tra lei e Kemal ci sia di nuovo qualcosa. Tra Leyla e Ayhan c'è sempre più confidenza, per lui ogni pretesto è buono per andare a trovarla e sembra che lei inizi a gradire queste attenzioni. Zehir e l'avvocato di Kemal incastrano gli uomini che hanno inscenato il rapimento di Kemal e li costringono a confessare che è stata una montatura. Hakan comunica a Emir che non può far altro che chiudere le indagini e archiviare il caso. Hakan, spinto da Zeynep, va ad incontrare il giornalista che ha pubblicato la notizia della gravidanza di Asu e, registrando la conversazione, gli fa confessare il nome della persona che ha chiesto di diffondere quella notizia, cioè Emir. Nel frattempo, Kemal fa vedere a Leyla, Nihan e Ayhan i documenti dai quali si evince che la data di morte dei genitori di Asu è stata falsificata. E mette al corrente tutti del fatto che Asu potrebbe essere la sorella di Emir. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 28 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

