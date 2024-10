Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 28 ottobre su Canale 5, Banu origlia la conversazione tra Zeynep e Tarik e la riferisce ad Emir, rivelandogli che è stata proprio Zeynep a mettere in salvo Kemal.

Asu va a casa della famiglia Soydere, ma Fehime, influenzata dai sospetti di Zehir, la caccia in malo modo accusandola di aver fatto la spia con Emir. Asu convince Tarik che chi li ha traditi è in realtà Banu. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 28 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

